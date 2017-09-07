"Укрпошта" отримала ліцензію на поставки природного газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, видала ліцензію «Укрпошті» на поставки природного газу. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.

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«Видати ліцензію на право ведення господарської діяльності з поставок газу на території України ПАТ «Укрпошта», - йдеться в рішенні Нацкомісії.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня «Укрпошта» подала заявку до НКРЕКП на одержання ліцензії на поставки природного газу. Ця ліцензія потрібна для того, щоб компанія могла самостійно постачати газ власним відділенням і котельним для проходження опалювального періоду. Потреба компанії в газі на цей період становить 3,5 млн куб. м.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. працівників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам більш як 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє більш як 83 млн пенсій.