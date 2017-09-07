Замість російського: президент розповів, скільки американського вугілля купить Україна

Україна для роботи своїх теплоелектростанцій законтрактувала у американських вугільних компаній понад 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, який замінить поставки цього виду палива з Росії.

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Про це під час щорічного послання до парламенту заявив президент України Петро Порошенко.

«Перша партія американського антрациту, який замінить російський, вже очікується днями. Крім того, в США законтрактовано понад 700 тисяч тонн », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн антрациту.

4 вересня повідомлялося, що перше судно із 62 тоннами енергетичного американського вугілля має прибути до Україну до середини вересня.

7 вересня віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що з 8 по 12 вересня в Україну прийде три судна з вугіллям марки «А». Ці поставки були законтрактовані «Центренерго» і приватною компанією ДТЕК.