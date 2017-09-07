"Нафтогаз" шукає оцінювача своїх активів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила торги на закупівлю, очікуваною вартістю 22 млн грн, послуг щодо визначення справедливої, ринкової вартості (оцінки) активів групи, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Послуги закуповуються у зв'язку з необхідністю проведення планової переоцінки основних засобів підприємств групи, а щодо «Укртрансгазу» - також у зв'язку з майбутнім відділенням діяльності з транспортування природного газу», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, основні завдання, які мають бути реалізовані: визначення справедливої вартості активів «Нафтогазу», його дочірніх підприємств і господарських товариств, в яких 50 і більше відсотків статутного капіталу належать компанії, і остаточних термінів їх використання; визначення ринкової вартості активів (основні засоби і незавершені капітальні інвестиції), які обліковуються на балансі «Укртрансгазу» і є необхідними для здійснення діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

У прес-службі уточнили, що кінцевий термін надання послуг - до 30 червня 2019 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - до 9 жовтня 2017 року.

«Учасники торгів повинні відповідати кваліфікаційним критеріям і умовам тендерної документації, мати працівників відповідної кваліфікації і документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей час Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку як основний орган влади, який курирує «Нафтогаз», представляли різні моделі функціонування компанії.

У липні минулого року Кабінет міністрів затвердив план реструктуризації «Нафтогазу України», який передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування, зберігання і видобутку природного газу.