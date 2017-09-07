"Укренерго" заперечує можливість постачання електроенергії до Криму, включаючи підприємства Фірташа

Україна з кінця грудня 2015 року не постачає електроенергію до анексованого Криму а лінії електропередач, які пов'язували континент із півостровом, - роз'єднані.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго» Всеволод Ковальчук, коментуючи недавні заяви про те, що електрика з континенту може надходити на підприємства Дмитра Фірташа, які розташовані в Криму.

«Жодних поставок магістральними мережами або через вузли обліку немає з кінця грудня 2015 року. Ці лінії фізично роз'єднані. Лінії, які розташовані з боку континентальної України, перебувають під охороною... Можна приїхати і переконатися, що на анкерних опорах на відстані кількох кілометрів від адміністративного кордону з Кримом всі дроти фізично розрізані», - сказав він.

Також Ковальчук зазначив, що побоювання можуть виникнути з приводу лінії «підстанція «Каховська» 330 кВ – підстанція «Титан» 220 кВ», яка проходить в безпосередній близькості з кордоном Криму, але вона служить лише для подачі електроенергії в два райони Херсонської області.

«Колишня лінія «Каховська» 330 кВ - підстанція «Титан» 220 кВ» зараз працює. Але вона працює за класом напруги 150 кВ і подає електроенергію на новозбудовану підстанцію «Херсонобленерго»... Ця лінія побудована для того, щоб забезпечити надійне живлення з континентальної України Чаплинського і Каланчацького районів Херсонської області», - відзначив Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи міжнародне право, окупувала Кримський півострів. Після чого постало питання про енергопостачання півострова, оскільки цей регіон значною мірою одержував електроенергію з об'єднаної енергосистеми України (з континентальної території).

Україна здійснювала енергопостачання тимчасово окупованого півострова до кінця 2015 року. Після цього постачання більше не поновлювалося. У середині лютого 2017 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Україна не має наміру відновлювати постачання.

Наприкінці серпня 2017 року народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що він отримав інформацію про те, що на завод «Кримський титан», який належить Дмитру Фірташу (м. Армянськ, Крим), надходить електроенергія з континентальної України, а також з Житомирської області сировина - ільменіт. Пізніше він повідомив, що РНБО проведе перевірку на предмет цих поставок.