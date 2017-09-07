Президент: Україна знижує залежність від російського ядерного палива

Україна поступово знижує залежність від імпорту ядерного палива з Росії, збільшуючи постачання американо-японської компанії Westinghouse, повідомив президент України Петро Порошенко під час щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище країни.

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"В атомній енергетиці ми поступово скорочуємо частку Росії. Одночасно до 40% зростає частка компанії Westinghouse, і ця компанія вже забезпечує паливом 6 з 15 реакторів", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС. У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Південно-Української АЕС виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши їм російське паливо компанії "ТВЕЛ".

За підсумками першого півріччя 2017 року "Енергоатом" скоротив частку поставок ядерного палива з Росії до 49% з 58%, при цьому частка постачань від Westinghouse становила 51%.

На початку червня Порошенко заявив, що за підсумками 2017 року Україна має скоротити поставки з Росії до 45%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.