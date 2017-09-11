Виставка LED Expo - як платити за електроенергію в 10 разів менше

Світлодіоди – реальна революція в освітленні! Вони споживають в 10-15 разів менше електроенергії, ніж традиційні джерела світла. І це ще не все - термін служби світлодіодів – 50-100 тисяч годин, це більше п'яти років безперервного свічення. Саме тому впровадження світлодіодного освітлення приведе до значної економії засобів, збереження енергоресурсів, а також дозволить зменшити викиди вуглецю в атмосферу.

З 13 по 15 вересня 2017 року в Києві відбудеться головна подія світлодіодного ринку України Міжнародна виставка світлодіодного освітлення LED EXPO и Конференция LED Progress.

На виставці будуть представлені лідери світлодіодного ринку, освітлені актуальні тенденції і перспективи ринку, підняті питання окупності і доцільності вживання світлодіодного освітлення в Україні і багато що інше.

Сьогодні зростання ринку світлодіодних джерел спостерігається у всьому світі, і, на думку авторитетних експертів, в найближче десятиліття нас чекає справжній led-бум, а світлодіодні джерела світла замінять менш ефективні освітлювальні прилади в кожному будинку, офісі і на вулицях.

На виставці LED Expo можна буде безпосередньо ознайомитися з продукцією ключових компаній світлодіодного ринку, таких як Philips, Schreder, Cree, Seoul Semiconductor, Mean Well, Eurolamp, LED Effect, Rainbow Technolohies, Група компаній «Світлотек», Electrum та іншими.

В рамках виставки традиційно відбудеться Конференція – LED Progress «Світлодіодне освітлення - Новинки. Практика. Перспективи», де плануються виступи представників провідних світових фірм і фахівців України.

Серед доповідачів виступлять такі компанії як:

Seoul Semiconductor (Південна Корея) - входить в трійку світових лідерів виробників світлодіодів;

Ledil (Фінляндія) - розробка та виробництво вторинної оптики для світлодіодів.

Schreder (Бельгія) - комплексні системи освітлення для всіх сфер діяльності.

Vossloh-Schwabe, Екта, ГК Світлотек та багато інших.

Захід відбувається за підтримки:

Асоціації виробників світлодіодної техніки

Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Київської організації Національного союзу архітекторів України

Американської торгівельної палати

Європейської Бізнес Асоціації

Генеральний спонсор виставки LED Expo - Компанія Green Power Euroelectric GmbН

Замовити безкоштовний запрошувальний на виставку:

http://ledexpo.com.ua/visiting/order/

Зареєструватися на Конференцію:

http://ledexpo.com.ua/programm/

Ми будемо раді бачити Вас на виставці LED Expo і Конференції LED Progress!

Інформація надана Оргкомітетом виставки LED Expo

Тел.: +38 044 525 30 45

E-mail: info@ledexpo.com.ua

http://ledexpo.com.ua