Три європейські енергокомпанії хочуть брати участь у проекті "Енергоміст "Україна - ЄС"

Консорціум з трьох провідних європейських енергокомпаній - Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція), Polenergia International S. à.r.l. (Люксембург) і EDF Trading Limited (велика Британія) планує брати участь у реалізації проекту "Енергоміст "Україна - ЄС", який дозволить експортувати на європейський ринок електроенергію, вироблену на другому енергоблоці Хмельницької АЕС. Про це повідомляє прес-служба оператора станції – Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

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Також наголошується, що пропозиції консорціуму з реалізації проекту енергомосту були схвалені Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

"На засіданні робочої групи Міненерговугілля щодо реалізації пілотного проекту "Енергетичний міст "Україна - ЄС" було розглянуто та схвалено проект висновків. Дані висновки сформовані на підставі аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Відповідні пропозиції Міненерговугілля отримало від міжнародного консорціуму", - пояснили в "Енергоатомі".

Згідно з повідомленням, проект енергомосту буде включати в себе кілька аспектів: розширення острова Бурштинської ТЕС, який відключено від об'єднаної енергосистеми України, і включення в нього другого блоку Хмельницької АЕС, 750/330 кВ підстанції "Західна" і міждержавної лінії 750 кВ "Хмельницька АЕС - Жешув (Польща)"; довгостроковий експорт електроенергії в країни ЄС і отримання коштів на добудову третього і четвертого блоків ХАЕС; підвищення рівня використання та збільшення максимальної потужності енергоблоків Південно-Української та Запорізької АЕС.

"Розрахункова вартість проекту згідно з техніко-економічним обґрунтуванням становить 243,5 мільйона євро. Проект не вимагає прямого бюджетного фінансування ні на одному з етапів його реалізації. Всі заходи, передбачені в його рамках, будуть фінансуватися за рахунок власних коштів приватного партнера", - додали в прес-службі.

В "Енергоатомі" зазначили, що реалізація проекту дозволить збільшити генеруючі потужності атомної енергетики, просунути Україну на енергоринок ЄС, забезпечити довгострокове зростання прямих інвестицій, а також буде сприяти обміну досвідом і технологіями з провідними світовими енергокомпаніями.

За словами президента "Енергоатому" Юрія Недашковського, цей проект значно підвищить надійність енергопостачання другого блоку і дозволить запобігти ситуації "блекауту".

"Саме за рахунок реалізації виділення другого енергоблоку Хмельницької АЕС на роботу в системі ENTSO-Е, проект енергомосту забезпечить наявність джерела резервного електропостачання безпосередньо на майданчику Хмельницької АЕС з безпрецедентною потужністю і можливостями у вигляді незалежної енергосистемою ENTSO-Е. Наявність такого незалежного джерела електропостачання значно підвищує безпеку як Хмельницькій АЕС у разі втрати власного електропостачання, так і української енергосистеми або європейської енергосистеми загалом у випадку "особливої" аварії в енергосистемі", - підкреслив Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Енергоатом" представив свій проект "Енергоміст "Україна – ЄС". В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Як зазначав президент "Енергоатому" Юрій Недашковський, поставки електроенергії в Європу за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.