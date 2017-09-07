"Нафтогаз" вважає необхідною участь європейського партнера в управлінні ГТС

Наявність європейського партнера в управлінні українською газотранспортною системою необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином, зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з "Газпромом".

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Таку заяву на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікувала прес-служба Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", коментуючи сьогоднішнє послання президента Петра Порошенка до парламенту, в якому він згадав про необхідність перенесення точок передачі російського газу європейським компаніям із західного на східний кордон України.

"Майбутнє завантаження української ГТС можуть забезпечити європейські компанії, які будуть купувати російський газ на східному кордоні України... Для того, щоб вони почали домагатися перенесення точок передачі газу на наш східний кордон, необхідно залучити якісного міжнародного партнера для управління української ГТС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Нафтогазу", для ведення газового трейдингу в Україні європейським компаніям потрібен надійний контрагент у складі оператора ГТС, наявність якого знижує багато ризики, в тому числі корупційні.

"Такий контрагент - це зручні і звичні для них (європейських компаній – УНІАН) інструменти роботи, зрозумілу мову і зрозумілі правила. А ще - це захист від корупції та інших ризиків, які, на жаль, пов'язують з Україною. У свою чергу, для того, щоб залучити міжнародного партнера, потрібно виконати "домашню роботу" - зробити компанію (оператора ГТС – УНІАН) з якісним управлінням і створити прозорі умови для її роботи, без політичного втручання", - додали в "Нафтогазі".

Альтернативним варіантом розвитку ГТС, на думку держхолдингу, може бути використання протягом ще трьох років компанії "Укртрансгаз" як "рясного і слухняного джерела замовлень для правильних підрядників". Але цей варіант, згідно позиції "Нафтогазу", не є правильним.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у щорічному посланні до парламенту Петро Порошенко заявив, що епоха "газового" шантажу України з боку Росії залишилася в минулому. Також він зазначив, що завданням України після завершення наприкінці 2019 року контракту на транзит газу з "Газпромом" має стати перенесення точок передачі газу: щоб європейці купували російський газ на східному, а не на західному кордоні України, а Україна надавала якісні транзитні послуги не Росії, а Євросоюзу.

Також на сьогодні Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу в ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу. 31 травня 2017 року "Нафтогаз" отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російському газовому монополісту "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу. Рішення за контрактом на транзит очікується до кінця листопада.

За 8 місяців 2017 року транзит російського газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 мільярда кубометрів.