Нафта дорожчає через уповільнення роботи НПЗ у США після урагану

Світові ціни на нафту підвищуються в п'ятницю вранці на тлі прогнозів аналітиків про уповільнення роботи НПЗ і нафтохімічних підприємств на узбережжі Мексиканської затоки в США після урагану "Харві", повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:08 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,50% - до 54,76 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,29% - до 49,23 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Робота на НПЗ і нафтохімічних підприємствах на узбережжі в США може сповільнитися, оскільки компанії змушені використовувати співробітників для відновлення пошкоджень після урагану "Харві". Як пише агентство Reuters, це може призвести або до збільшення витрат підприємств або до нестачі робочих.

Крім того, інвестиції в проекти на узбережжі опиняться в наступному році на рівні 51,9 мільярда доларів, наближаючись до піку з 2015 року. Це зажадає залучення додаткових співробітників в компанії, пише агентство з посиланням на Industrial Information Resources (IIR), яка відстежує ресурси у сфері промисловості.

"У нас була нестача робочої сили перед "Харві", але тепер вона значно гірше", - цитує агентство представника організації Ентоні Салемма (Anthony Salemme).