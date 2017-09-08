Міненерговугілля опублікувало текст Енергостратегії України до 2035 року

Міністерство енергетики та вугільної промисловості опублікувало текст Енергетичної стратегії України до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" і початок розробку плану її реалізації. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

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"Підготовлений проект Енергетичної стратегії України є базовим документом державної енергетичної політики, визначає цілі розвитку енергетичного сектора на період до 2035 року. Досягнення цілей, визначених стратегією, передбачається здійснювати поетапно шляхом виконання планів заходів", - наголошується в повідомленні.

За інформацією заступника міністра енергетики з питань євроітеграції Наталії Бойко, яку вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook, міністерство вже почало розробляти план реалізації цієї стратегії.

"Одразу починаємо розробляти проект плану заходів Енергостратегії до 2035 року. Наступного тижня ми опублікуємо інформацію про формування робочих груп", - повідомила Бойко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав від представників робочої групи в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, яка розробляла енергостратегії, завершити підготовку цього документу у другому кварталі 2017 року.

1 червня проект Енергостратегії був опублікований на сайті Міненерговугілля. В опублікованому проекті передбачалося збільшення частки виробництва електроенергії на атомних електростанціях у загальному балансі виробництва на період до 2035 року.

10 серпня проект Енергостратегії був схвалений на засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики.

18 серпня Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка передбачає дворазове зниження рівня енергоємності національної економіки, а також збереження значного внеску атомної енергетики в балансі виробництва електроенергії.