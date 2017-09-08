Міненерговугілля опублікувало текст Енергостратегії України до 2035 року
Крім того, відомство вже почало розробляти план реалізації цієї стратегії.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості опублікувало текст Енергетичної стратегії України до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" і початок розробку плану її реалізації. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
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"Підготовлений проект Енергетичної стратегії України є базовим документом державної енергетичної політики, визначає цілі розвитку енергетичного сектора на період до 2035 року. Досягнення цілей, визначених стратегією, передбачається здійснювати поетапно шляхом виконання планів заходів", - наголошується в повідомленні.
За інформацією заступника міністра енергетики з питань євроітеграції Наталії Бойко, яку вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook, міністерство вже почало розробляти план реалізації цієї стратегії.
"Одразу починаємо розробляти проект плану заходів Енергостратегії до 2035 року. Наступного тижня ми опублікуємо інформацію про формування робочих груп", - повідомила Бойко.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав від представників робочої групи в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, яка розробляла енергостратегії, завершити підготовку цього документу у другому кварталі 2017 року.
1 червня проект Енергостратегії був опублікований на сайті Міненерговугілля. В опублікованому проекті передбачалося збільшення частки виробництва електроенергії на атомних електростанціях у загальному балансі виробництва на період до 2035 року.
10 серпня проект Енергостратегії був схвалений на засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики.
18 серпня Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка передбачає дворазове зниження рівня енергоємності національної економіки, а також збереження значного внеску атомної енергетики в балансі виробництва електроенергії.