Держкомпанії не закуповують російського вугілля – Гройсман

Українські державні компанії не закуповують вугілля, вироблений на території Російської Федерації, повідомив в ході години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання депутата про необхідність заборони імпорту російських товарів, які можуть вироблятися в Україні, або закуповуватися у країн-партнерів.

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"Наше завдання - побудувати економічну і в тому числі енергетичну незалежність. Ми цю програму виконаємо. Ми за півтора роки скоротили споживання антрацитового вугілля, перейшли на газову групу. Більш того, державні компанії жодного кілограма російського вугілля не закуповують, і ви це знаєте. Ми взяли курс на те, щоб повністю відмовитися від будь-яких залежностей, особливо від тих, які були з боку країни-агресора", - сказав Гройсман, додавши, що Україна вже понад 600 днів не купує газ з Росії.

"Ми працюємо над цим, і частка таких товарів зменшується буквально з реактивною силою", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна в січні-серпні 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні на 87% – до 1,685 мільярда доларів.

Основним постачальником за цей період була Росія (53,9%), постачання з якої склали 908,5 мільйона доларів. Друге місце зайняв вугілля з США (25%, або 429,3 мільйона доларів), а третє - з Канади (6,9% або 116,2 мільйона доларів).

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Цього року дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили постачання антрациту з ПАР (ДТЕК Ріната Ахметова) і США (державна "Центренерго").