Луганська ТЕС знову відокремлена від енергосистеми України

Луганська ТЕС (р. Щастя, Луганська область), яка входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК, знову відокремлена від енергосистеми України через аварійне відключення високовольтної лінії електропередач 220 кВ "Луганська ТЕС – ПС Лисичанська", повідомила прес-служба ДТЕК.

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"До відновлення лінії ДТЕК Луганська ТЕС обмежена за видачу потужності навантаження знижена з 250 МВт до 85 МВт. В роботі - енергоблок № 13. У зв'язку з цим тимчасово обмежена та постачання електроенергії споживачів півночі Луганської області. Відновлювальні роботи вже ведуться", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2014 року Луганська ТЕС є єдиним виробником електроенергії для північної частини Луганської області.

До 25 квітня 2017 року станція працювала окремо від об'єднаної енергосистеми України через пошкоджених бойовими діями магістральних ліній електропередач. Після відновлення ліній електропередач станція була підключена до української енергосистеми.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська", шахтоуправління "Обухівська" і п'ять збагачувальних фабрик.