"Енергоатом" планує з 2019 року припинити вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує з 2019 року припинити вивозити відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських АЕС на переробку в Росію, а замість цього буде зберігати його в побудованому в Чорнобильській зоні відчуження Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

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"У нас залишалася остання уразлива точка – це залежність від послуг з вивезення відпрацьованого ядерного палива. Наші Три станції були прив'язані до Російської Федерації. На Запорізькій АЕС є своє пристанційне сховище, а з решти трьох станцій ми були змушені вивозити. З 2019 року ми припиняємо вивозити в Російську Федерацію", - повідомив президент компанії Юрій Недашковський під час відвідування в США (штат Нью-Джерсі) виробничих потужностей американської інжинірингової компанії Holtec, яка буде виробляти контейнери для зберігання відпрацьованого палива на ЦСВЯП.

"Ми побудуємо в Україні Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Все в одному місці і безпечно, з використанням найсучасніших технологій. Це означає, що радіаційний фон буде мінімальним, практично нульовим. Все це буде в Чорнобильській зоні відчуження. І устаткування для вас ми плануємо робити прямо тут, на цьому заводі", - наводяться в повідомленні слова президента компанії Holtec Кріса Сінгха.

Згідно з інформацією посольства США, посол України Валерій Чалий, який також був присутній під час зустрічі на новому заводі Holtec, підкреслив, що енергетична безпека – це один з пріоритетів стратегічного партнерства між Україною і США.

"Американська компанія Holtec є надійним партнером України в таких важливих проектів, як будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого палива для потреб Хмельницької, Рівненської та Южно-Української АЕС", - зазначили в посольстві, додавши, що реалізація проекту ЦСВЯП має забезпечити незалежність від Росії та заощадити значні кошти, які витрачаються на послуги із зберігання палива в РФ.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП, куди буде надходити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС, оператором яких є "Енергоатом". За даними Міненерговугілля, в цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.

Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 мільйонів доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури, проект тривалий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

За даними "Енергоатому", контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також в самому сховище.

6 липня 2017 року Держатомрегулювання видала "Енергоатому" ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Також глава інспекції з ядерного регулювання Борис Столярчук заявив, що компанія виконала всі передбачені ядерним законодавством умови для безпечного будівництва і введення в експлуатацію цього сховища.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС, оскільки можливості по зберіганню такого палива на самих станціях (в басейнах витримки) обмежені. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.