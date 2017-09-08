Holtec International пропонує створити в Україні хаб для поширення технології малих ядерних реакторів

Американська інжинірингова компанія Holtec International пропонує створити в Україні хаб для виробництва необхідного обладнання та поширення технології малих модульних ядерних реакторів, які мають великі перспективи для використання на АЕС замість сучасних реакторів великої потужності.

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За словами президента Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрія Недашковського, які наводяться на офіційному сайті компанії, про це під час відвідин виробничих потужностей Holtec International в США заявив голова американської компанії Кріс Сінгх.

«Є дуже цікава пропозиція, яку зробив президент Holtec International Кріс Сінгх нашому президенту Петру Порошенку - створити в Україні хаб із поширення в Європу, Азію та Африку малих модульних реакторів з локалізацією виробництва дуже великої кількості обладнання на українських підприємствах», - сказав Недашковський.

Голова «Енергоатома» додав, що мова йде про реактори типу SMR-160, до виробництва обладнання для яких можуть бути залучені українські підприємства, наприклад, харківський завод «Турбоатом», який у своїй лінійці продукції має відповідні для таких реакторів турбіни.

«Ці реактори мають підвищений рівень безпеки за рахунок того, що на них застосовуються пасивні системи безпеки, тобто, без насосного обладнання, арматурного та багато чого іншого, що вимагає зовнішнього електропостачання", - зазначив Недашковський, додавши, що модульні реактори є надзвичайно перспективним напрямком в сфері будівництва нових потужностей атомної енергетики.

Крім того, президент «Енергоатома», повідомив, що реактори проекту SMR-160 маневрені, досить дешеві порівняно з реакторами великої потужності, можуть будуватися на невеликих майданчиках і не вимагають підведення потужних ліній електропередач.

"Цей проект вже концептуально розроблено та початок процесу його ліцензування очікується вже наступного року, а старт активної фази будівництва (у світі – УНІАН) - приблизно в 2023 році. Ми вважаємо, що для України цей проект дуже цікавий і перспективний", - підкреслив Недашковський, додавши, що потреба в малих модульних реакторах після 2025 року оцінюється приблизно в один трильйон доларів. Частково, за його словами, це може бути реалізовано в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року директор Науково-технічного центру» «Енергоатому» Микола Власенко повідомив, що компанія вивчає можливість заміни діючих енергоблоків АЕС потужністю 440 або 1000 МВт (після виведення їх з експлуатації) на малі модульні реактори потужністю 150 або 300 МВт.

За його словами, «Енергоатом» опрацьовує варіант використання малих реакторів компанії Holtec, яка планує вже в 2022-2024 роках отримати перші промислові зразки такого обладнання, а також сертифікат на право розповсюдження цієї технології в треті країни. Нові реактори, за словами Власенка, зможуть працювати до 100 років, вони мають високий рівень маневреності і можуть бути розміщені на території діючих АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.