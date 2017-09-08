Енергостратегія України: збільшити видобуток газу і почати його експорт з 2020 року

Україна розраховує почати експорт природного газу з 2020 року після того, як буде вжито заходів щодо забезпечення газом власних потреб. Про це йдеться в тексті Енергетичної стратегії України до 2035 року.

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«Основні заходи з реалізації стратегічних цілей у газовому секторі: до 2020 року й далі здійснення необхідних заходів для забезпечення потреб України в обсягах природного газу власного видобутку з подальшою можливістю почати його експорт», - зазначається в документі.

Також стратегія передбачає встановлення ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів, подальше впровадження системи адресних субсидій, їх монетизацію та досягнення майже абсолютного (98%) рівня розрахунків за газ.

Згідно з документом, передбачається виділення компанії-оператора газотранспортної системи («Укртрансгаз») зі складу Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України», залучення до управління оператора європейського партнера, а також забезпечення кінцевого споживача правом вибирати постачальника газу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав від представників робочої групи в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, яка розробляла Енергостратегію, завершити підготовку цього документа в другому кварталі 2017 року.

1 червня проект Енергостратегії було опубліковано на сайті Міненерговугілля. 10 серпня він був схвалений на засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики.

18 серпня Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка передбачає дворазове зниження рівня енергоємності національної економіки, а також збереження значного внеску атомної енергетики в балансі виробництва електроенергії.