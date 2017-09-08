Енергетики повернули світло частині Луганської області

Енергетики найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК відновили роботу Луганської ТЕС в об'єднаній енергосистемі України і відновили енергопостачання півночі Луганщини після аварійного відключення станції сьогодні вранці. Про це повідомила прес-служба компанії.

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«З 12:07 Луганська ТЕС знову виробляє електроенергію в об'єднану енергосистему України. О 16:34 включили в роботу відновлену лінію 220 КВ «Луганська ТЕС - Лисичанськ», - зазначили у прес-службі, додавши, що станція вже працює двома блоками загальною потужністю 160 МВт.

Також наголошується, що вже відновлено енергопостачання споживачів півночі Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2014 року Луганська ТЕС є єдиним виробником електроенергії для північної частини Луганської області.

До 25 квітня 2017 року станція працювала окремо від об'єднаної енергосистеми України через пошкодження унаслідок бойових дій магістральних ліній електропередачі. Після відновлення ліній електропередачі станція була підключена до об'єднаної енергосистеми.

Вранці 8 вересня ТЕС була знову відділена від енергосистеми України через аварійне відключення високовольтної лінії електропередачі 220 кВ «Луганська ТЕС - ПС Лисичанськ». Внаслідок цього було припинено енергопостачання північних районів Луганської області.