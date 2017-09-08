У Європі ціни на газ піднялися до шестимісячного максимуму

Спотові ціни на європейських біржових майданчиках продовжують зростати, і, станом на 8 вересня підвищилися до максимального показника за останні шість місяців.

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Про це свідчать дані біржових торгів, повідомляє Liga.net.

На німецькому газовому хабі NCG ф'ючерси за тиждень - з 1 по 9 серпня - зросли на 3,5% - з $206,4 до $213,6 за тис. кубометрів.

Котирування голландського хабу TTF за місячним контрактами за тиждень також підвищилися більш ніж на 3% і 8 серпня торгувалися на рівні $213 за тис. кубометрів. На найближчому до України майданчику CEGH (Австрія) спотовий газ коштує $221. Це максимальна ціна за останні шість місяців. В останній раз такі котирування спостерігалися в кінці квітня - початку травня цього року.

Зростання цін в Європі призведе до прямого підвищення цін на імпортний газ для України. За нинішніх котирувань з урахуванням транспортування та інших витрат газ на кордоні буде коштувати близько $230-235 за тис. кубометрів.

На вересень НАК "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ для промислових підприємств на 6,7% до 6 061 - 7 291 гривень/тис. кубометрів без ПДВ ($225-270) з урахуванням маржі продавця.