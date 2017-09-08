"Нафтогаз" завершив переговори з "Газпромом" за рішенням Стокгольмського арбітражу – Коболєв

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» завершили переговори щодо рішення Стокгольмського арбітражу, яке було прийнято за результатами розгляду спору між компаніями за контрактом на закупівлю газу на період 2009-2019 років.

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Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Ми провели переговори з «Газпромом» за контрактом на купівлю-продаж газу. Вони недавно завершилися, з їх результатами ми йдемо в суд для отримання остаточного рішення щодо нової формули (розрахунку вартості газу - УНІАН) і деяких інших аспектів подальшої роботи з цією компанією», - сказав Коболєв.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналіста про підсумки переговорів, Коболєв повідомив, що в ході переговорів компаніям не вдалося досягти того прогресу, на який розраховував трибунал.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2017 року «Нафтогаз» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» починаючи з 2014 року. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», відповідно до якої Україна повинна щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (З яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».