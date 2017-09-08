Інтерес до управління українською ГТС виявляють 4 найбільші світові компанії – Нафтогаз

Інтерес до управління газотранспортною системою (ГТС) України виявляють чотири найбільші світові компанії - оператори газотранспортних систем.

Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив глава правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Наша ГТС має бути прагматично цікавою. У нас є чотири конкретні інтересанти. Це 4 великі світові компанії. Дві з них входять до категорії найбільших. Вони є власниками і операторами великих (газотранспортних - УНІАН) систем у Європі. Для них це є стратегічно цікавим і потенційно - фінансово цікавим. Вони прийшли до нас і ведуть переговори про те, які можуть бути умови входження в українську ГТС», - сказав Коболєв.

При цьому глава «Нафтогазу» наголосив, що європейські компанії зараз вибирають між двома пропозиціями: українською і російською.

«Вони вибирають між варіантами. Їм пропонує свій варіант «Газпром» і у них є пропозиція від нас. Пропозиція «Газпрому» дуже цікава - «Північний Потік - 2» за своїми фінансовими показниками - це цікавий проект. «Газпром» пропонує 50%, гарантії, гроші. Нам потрібно стати не менш цікавими - це конкуренція, це ринок», - сказав Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в «Нафтогазі» повідомили, що наявність європейського партнера в управлінні українською газотранспортною системою необхідне для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином, зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

7 вересня в щорічному посланні до парламенту Петро Порошенко заявив, що епоха «газового» шантажу України з боку Росії залишилася в минулому. Також він зазначив, що завданням України після завершення наприкінці 2019 року контракту на транзит газу з «Газпромом» має стати перенесення точок передачі газу: щоб європейці купували російський газ на східному, а не на західному кордоні України, а Україна надавала якісні транзитні послуги не Росії, а Євросоюзу.

Також на сьогодні Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу. 31 травня 2017 року «Нафтогаз» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу. Рішення за контрактом на транзит очікується до кінця листопада.

За 8 місяців 2017 року транзит російського газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 млрд куб. м.