На Житомирщині на річці Случ відкрили малу гідроелектростанцію із застосуванням європейського обладнання

У Баранівці на річці Случ відкрили малу гідроелектростанцію із застосуванням європейського обладнання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазнчається у повідомленні, відкриття відбулося сьогодні, 9 вересня, у рамках святкування Дня міста Баранівки за участю заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Олексія Ясюнецького.

«Перш за все, від імені голови адміністрації Ігоря Гундича вітаю вас з Днем міста. Бажаю місту процвітання та багато нових відкриттів. Цей об’єкт яскравий приклад того, як має працювати бізнес – дбати не лише про прибутки, а й про довкілля та інтереси громади. Ми будемо робити все можливе, аби такі проекти втілювалися у життя», – сказав Ясюнецький.

До 2030 року гідроелектростанція працюватиме за «зеленим» тарифом.

Мала гідроелектростанція має встановлену потужність 382 кВт.

Проект реалізувала компанія «Сайенс Інновейшн Продакшн». Будівельні роботи були розпочаті у липні 2015 року, а завершені у липні 2017 року.

Загальні інвестиції ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн» в будівництво МГЕС на річці Случ становлять близько 21 млн грн.