Окупанти продовжують видобувати газ на шельфі України - ДПСУ

Окупанти продовжують видобувати газ на чорноморських родовищах у виключній (морській) економічній зоні Та(м)ЕЗ України.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонники знову ініціювали роботу міжвідомчої групи на борту корабля Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" в районі розташування газових родовищ.

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Таким чином, прикордонники спільно з представниками НАК "Нафтогаз України", "Чорноморнафтогаз", військової прокуратури, прокуратури АР Крим, Головного управління Національної поліції у АР Крим, Державного геологічного контролю, екологічної інспекції, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і за участю постійного представника президента України в АР Крим провели обстеження всіх родовищ у північно-західній частині Чорного моря - Штормове, Архангельське, Голіцинське, Одеське.

Метою виходу міжвідомчої групи була перевірка отриманої інформації про активізації діяльності на деяких ділянках Чорноморського шельфу, переміщенні анексованих Росією самопідйомних плавучих бурових установок, поставку додаткового обладнання, що може свідчити про проведення незаконної діяльності з видобутку окупаційними властями Криму природних ресурсів, що належать Україні.

У ДПСУ нагадали, що в грудні 2016 року на підставі аналогічної роботи міжвідомчої групи був складений акт про виявлені правопорушення І в(м)ЕЗ України, що було покладено в основу судових позовів і зараз розглядається в міжнародних судах.

Однак тоді агресивно провокаційні дії СКР "Допитливий" ЧФ РФ не дозволили корабля морської охорони наблизитися до інших родовищ, крім Одеського.

Крім того, рівно рік тому, при переході КрМО "Поділля" через Каркінітська затока і в подальшому по мірі наближення до Голіцинського та Одеському газових родовищ, збройні сили РФ застосували винищувач і кораблі ВМС. Су-24 небезпечно маневрував на малій висоті, а СКР "Сметливый" з наведеної на прикордонний корабель артилерійською установкою і СРЗК "Приазов'я" ЧФ РФ йшли на зближення, створюючи передумови до навігаційних подій.

На цей раз корабель Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" зміг обстежити близько 20 об'єктів на чотирьох родовищах.

"В черговий раз зафіксовано наявність озброєних людей, які при наближенні корабля Морської охорони займали бойові позиції, а іноді і просто демонстративно, не ховаючись, наводили зброю в бік корабля. При радиоопросе екіпажу бурових платформ персонал визнав їх приналежність Російської Федерації і стверджував, що вони знаходяться в нейтральних водах, не порушуючи законів. Проте проведення робіт по видобутку газу не підтверджували", - повідомили в прикордонній службі.

Разом з тим фахівці НАК "Нафтогаз України" і "Чорноморнафтогазу" показали, що на кількох МСП є обладнання, наявність якого свідчить про проведення робіт по оновленню, перевстановлення або ремонту механізмів і приладів, а значить, що вони використовувалися для бурових робіт. Разом з тим на СПБУ "Крим-1" (перейменована "Україна") на Одеському газоконденсатному родовищі зафіксований процес буріння свердловини.

"Діючи в рамках законодавства України і норм міжнародного права, корабель Морської охорони попередив всі об'єкти на всіх родовищах про фіксації правопорушення з їх боку і неприпустимість продовження незаконної діяльності І в(м)ЕЗ України", - йдеться в повідомленні.

Також в ДПСУ заявили, що з появою в районі Одеського родовища СРЗК "Приазов'я" ЧФ РФ корабель Морської охорони "Григорій Куроп'ятников", у відповідності з вимогами міжнародної конвенції, повідомив його про наявність озброєних людей на спорудах і об'єктах для відповідного реагування. Від запропонованої допомоги з боку українських прикордонників, у разі необхідності термінового реагування на ситуацію, корабель ЧФ РФ відмовився, обмежившись на цей раз рекомендацією триматися осторонь, не провокуючи і не відтісняючи корабель Морської охорони України.

За результатами обстеження родовищ міжвідомчою групою складено акт про виявлені правопорушення, що передана для подальшого реагування у військову прокуратуру.