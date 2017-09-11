У Росії спрогнозували ціну на нафту наступного року

У 2018 році ціна за барель нафти повернеться до рівня 2016 року і буде коливатися в межах $40-43 за барель, заявив глава «Роснефти» Ігор Сєчін.

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«За попереднього аналізу, наступного року ми будемо мати ціни в межах $40-43 за барель», — сказав він в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», передає РБК.

Сечин вважає, що крім тиску виробників сланцевої нафти, великий вплив на ціну нафти нададуть фінансові інструменти США.

«Одним із найбільш істотних факторів, поряд з виробниками сланцевої нафти, є великий вплив фінансових інструментів в США на ціни. Девальвація долара зараз становить близько 20%. Якщо ви приведете відповідні коефіцієнти, то ви побачите, що в США і є справжня ціна близько $40 за барель», — зазначив глава «Роснефти».

Ціна на нафту марки Brent останній раз опускалася до позначки $40 за барель і нижче на початку 2016 року, в серпні того ж року котирування падали до рівня $41,51 за барель. Надалі нафта торгувалася вище позначки $43 за барель.

У листопаді 2016 року країни ОПЕК в рамках угоди з низкою інших нафтовидобувних країн домовилися знизити добовий нафтовидобуток на 1,2 млн барель. При цьому країни, що не входять в ОПЕК, зобов'язалися скоротити видобуток на 558 тис. бар./добу. Росія погодилася знизити видобуток на 300 тис. барель. У травні 2017 року термін дії угоди був продовжений ще на дев'ять місяців.

Нижній рівень цін на нафту марки Brent в 2017 році становив $44,3 за барель, максимальна ціна в році була зафіксована у січні — $58,37 за барель.