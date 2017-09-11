Україна вже закачала на зиму понад 15 мільярдів кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 2 по 9 вересня зросли на 2,3%, або на 348 млн куб. м, - до 15,297 млрд куб. м з 14,949 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища на 9 вересня становить близько 54,35 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани з накопичення в підземних газових сховищах (ПГС) України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

При підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

У результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.