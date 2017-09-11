Україна в серпні купувала імпортний газ в середньому по 210 доларів

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період із 1 по 31 серпня цього року становила 5385,2 грн, або 210,1 дол. за тисячу кубометрів, йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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«Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 серпня 2017 року, і складову 5385,2 грн, або 210,1 доларів США за тисячу кубометрів », - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна імпортного природного газу в липні 2017 року становила 5 566,2 грн, або 214,5 дол. за 1 тис. куб. м.