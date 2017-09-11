Російський газопровід "Північний потік" зупинили на ремонт

Газопровід «Північний потік», по якому російський газовий монополіст «Газпром» транспортує природний газ до країн ЄС в обхід території України, по дну Балтійського моря, зупинився на плановий ремонт з 11 по 22 вересня. Про це повідомляється на сайті компанії-оператора газопроводу Nord Stream AG.

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«Компанія Nord Stream AG проведе заплановані щорічні роботи з техобслуговування на двох нитках газопроводу з 11 по 22 вересня 2017 року. Це планове техобслуговування потребує тимчасового призупинення обох ниток газопроводу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ремонтні роботи включають техобслуговування механічних компонентів, а також тестування систем автоматики.

«Тривалість робіт з техобслуговування була заздалегідь узгоджена і скоординована з партнерами компанії Nord Stream AG з видобутку і збуту продукції», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, що займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», який доповнить вже працюючу першу нитку - «Північний потік -1». Наприкінці квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину - 0,8 млрд дол., Польщу - 0,4 млрд дол., а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першої ниткою «Північного потоку».