Російський газопровід "Північний потік" зупинили на ремонт
Планове техобслуговування потребує тимчасового зупинення обох ниток газопроводу до 22 вересня.
Газопровід «Північний потік», по якому російський газовий монополіст «Газпром» транспортує природний газ до країн ЄС в обхід території України, по дну Балтійського моря, зупинився на плановий ремонт з 11 по 22 вересня. Про це повідомляється на сайті компанії-оператора газопроводу Nord Stream AG.
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«Компанія Nord Stream AG проведе заплановані щорічні роботи з техобслуговування на двох нитках газопроводу з 11 по 22 вересня 2017 року. Це планове техобслуговування потребує тимчасового призупинення обох ниток газопроводу», - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, ремонтні роботи включають техобслуговування механічних компонентів, а також тестування систем автоматики.
«Тривалість робіт з техобслуговування була заздалегідь узгоджена і скоординована з партнерами компанії Nord Stream AG з видобутку і збуту продукції», - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, що займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», який доповнить вже працюючу першу нитку - «Північний потік -1». Наприкінці квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».
Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину - 0,8 млрд дол., Польщу - 0,4 млрд дол., а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.
За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу.
Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першої ниткою «Північного потоку».