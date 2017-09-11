В Україні зросла ціна реалізації нафти
16:54, 11 вересня 2017Енергетика
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Фактична ціна реалізації нафти в Україні в серпні підвищилася до 9519 гривень за тонну.
Ілюстрація REUTERS
Фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в серпні 2017 року зросла на 5,6% порівняно з липнем і сягнула 9519 гривень/тонна.
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Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як повідомляв УНІАН, фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні в червні склала 9016 гривень/тонна.
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