В Україні зросла ціна реалізації нафти

Фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в серпні 2017 року зросла на 5,6% порівняно з липнем і сягнула 9519 гривень/тонна.

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Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні в червні склала 9016 гривень/тонна.