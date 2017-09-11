"Газпром" просить Україну збільшити транзит газу через ремонт "Північного потоку"

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" звернулася до державної компанії "Укртрансгаз", оператора вітчизняної газотранспортної системи, з проханням забезпечити збільшені обсяги транзиту газу через Україну через ремонт системи газопроводів "Північний потік". Про це повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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"Сьогодні "Газпром" направив збільшену до 315 мільйонів кубометрів заявку на транспортування газу в Європу. За останні 7 днів добова заявка на транзит російського газу по території України зросла на 47 мільйонів кубометрів. НАК "Нафтогаз України" готовий забезпечити виконання збільшених заявок в повному обсязі, хоча такі значні коливання обсягів транзиту не передбачені умовами контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що збільшення заявки "Газпрому" пов'язано із зупинкою на плановий ремонт газопроводу "Північний потік", при цьому профілактичні роботи на українській ГТС проводяться в робочому режимі і не потребують припинення транзиту.

"Якщо минулого року "Північний потік" зупинявся на профілактичні роботи на 8 днів, то цьогоріч – на 11. На відміну від "Північного потоку", профілактичні роботи на українській ГТС проводяться в робочому режимі і не потребують припинення транзиту. Тому український маршрут залишається найбільш потужним і затребуваним маршрутом для транспортування газу в європейському напрямку", - зазначили в прес-службі.

Разом з тим повідомляється, що за даними "Укртрансгазу", у пункті з'єднання газотранспортних систем Суджа, найбільшому за обсягами надходження газу з РФ, сьогодні тиск становить 57 атмосфер, що на 3 атмосфери нижче рівня, передбаченого транзитним договором з "Газпромом".

У прес-службі нагадали, що максимальна пропускна здатність української ГТС в напрямку Європи становить більше 400 мільйонів кубометрів на добу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу в ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

31 травня 2017 року "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російському газовому монополісту "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу. Рішення за контрактом на транзит очікується до кінця листопада.

За 8 місяців 2017 року транзит російського газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 мільярда кубометрів. При цьому, наша країна з листопада 2015 року не купує газ у Росії.

Довідка УНІАН. За даними "Нафтогазу", станом на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 мільярда доларів (з яких 14,1 мільярда доларів складають вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 мільярда доларів. як санкції за принципом "бери або плати".

За позовом в рамках контракту на транзит газу вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" складають 12,3 мільярда доларів, а "Газпрому" до української компанії - 7 мільйонів доларів.