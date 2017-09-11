В "Укренерго" підрахували, скільки вугілля потрібно Україні на осінньо-зимовий період

Потреба української економіки в енергетичному вугіллі для проходження опалювального сезону 2017-2018 років, перевищує показник аналогічного періоду 2016-2017 років на 2 мільйони тонн і становить 14 мільйонів тонн. Про це повідомив глава компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" Всеволод Ковальчук у своєму відеозверненні, яке опубліковано на сторінці компанії в соцмережі Facebook.

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"Розрахунковий обсяг вугілля, який потрібен на цей період – близько 14 мільйонів тонн, із яких вугілля антрацитної групи має займати 3,3 мільйона тонн. Це більше на 2 мільйони тонн, ніж у попередньому осінньо-зимовому періоді", - повідомив він, додавши, що збільшення необхідної кількості вугілля пояснюється зниженням планової вироблення електроенергії на АЕС і зростанням споживання електроенергії.

Також він додав, що на сьогодні є деякі побоювання у зв'язку з можливим браком вугілля газової групи, який видобувається в Україні.

"По газовій групі вугілля є деякі побоювання... Через те, що нам цього року цього вугілля знадобилося набагато більше - є поточний дефіцит. Але ті плани, які озвучив і ДТЕК, і державні шахти, дозволяють сподіватися, що цей дефіцит буде повністю ліквідований за рахунок видобутку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту та 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок. За даними Міненерговугілля, станом на 8 вересня на складах ТЕС було накопичено 1,5 мільйона тонн вугілля при нормі 2,6 мільйона тонн.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-липні 2017 року скоротився на 6,9% – до 21,048 мільйона тонн. При цьому на держпідприємствах за цей період видобуток скоротився на 21,7% - до 2,8 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми дефіцитний антрацит раніше завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року.

Наприкінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи. У кінці серпня XCoal Energy and Resources відправила в Україну першу партію антрацитового вугілля в обсязі 85 тисяч тонн.