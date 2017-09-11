"Укренерго" заявляє про готовність енергосистеми до осінньо-зимового сезону
Голова держкомпанії зазначив, що наразі ремонт завершено не на всіх теплових блоках ТЕС, але він проходить за графіком.
Державна компанія "Укренерго" заявляє про технічну готовність енергосистеми для проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. Про це йдеться в повідомленні глави компанії Всеволода Ковальчука, опублікованому на сторінці "Укренерго" в соцмережі Facebook.
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"Всі ці заходи (щодо забезпечення технічної готовності і проведення ремонтної кампанії - УНІАН) виконані у повній мірі. Ремонтна кампанія завершена не на всіх теплових блоках, але вони йдуть за графіком. Ніяких проблем з технічної точки зору в енергосистемі по обладнанню, як в магістральних мережах, так і по генерації, – не очікується", - сказав він.
Також Ковальчук зазначив, що жодних проблем з проходженням осінньо-зимового періоду не очікується за умови виконання генеруючими компаніями графіків накопичення на складах ТЕС вугілля антрацитової групи.
"Цього року, як і у двох попередніх роках, ми знаходимося в ситуації, коли ми маємо критично низькі запаси вугілля. Але враховуючи, що це вже третій рік поспіль і було напрацьовано значний досвід, ми не очікуємо значних проблем", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна гідно почне і пройде опалювальний період 2017-2018 років, оскільки наша країна має достатні запаси природного газу та забезпечить постачання споживачів тепловою та електричною енергією.
Раніше профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту і 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.
За даними Міненерговугілля, станом на 8 вересня на складах ТЕС було накопичено 1,5 мільйона тонн вугілля при нормі 2,6 мільйона тонн.