"Укренерго" заявляє про готовність енергосистеми до осінньо-зимового сезону

Державна компанія "Укренерго" заявляє про технічну готовність енергосистеми для проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. Про це йдеться в повідомленні глави компанії Всеволода Ковальчука, опублікованому на сторінці "Укренерго" в соцмережі Facebook.

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"Всі ці заходи (щодо забезпечення технічної готовності і проведення ремонтної кампанії - УНІАН) виконані у повній мірі. Ремонтна кампанія завершена не на всіх теплових блоках, але вони йдуть за графіком. Ніяких проблем з технічної точки зору в енергосистемі по обладнанню, як в магістральних мережах, так і по генерації, – не очікується", - сказав він.

Також Ковальчук зазначив, що жодних проблем з проходженням осінньо-зимового періоду не очікується за умови виконання генеруючими компаніями графіків накопичення на складах ТЕС вугілля антрацитової групи.

"Цього року, як і у двох попередніх роках, ми знаходимося в ситуації, коли ми маємо критично низькі запаси вугілля. Але враховуючи, що це вже третій рік поспіль і було напрацьовано значний досвід, ми не очікуємо значних проблем", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна гідно почне і пройде опалювальний період 2017-2018 років, оскільки наша країна має достатні запаси природного газу та забезпечить постачання споживачів тепловою та електричною енергією.

Раніше профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту і 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.

За даними Міненерговугілля, станом на 8 вересня на складах ТЕС було накопичено 1,5 мільйона тонн вугілля при нормі 2,6 мільйона тонн.