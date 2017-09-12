Нафта дешевшає на оцінках попиту після урагану "Ірма"

Світові ціни на нафту у вівторок вранці знижуються, в той час як ринок оцінює можливий попит на сировину після урагану "Ірма" на тлі відновлення нафтопереробних потужностей країни після урагану "Харві", повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:36 за Києвом вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,20%, до 53,73 долара за барель, ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,17%, до 47,99 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, чт ринок оцінює можливий вплив урагану "Ірма" на нафтовий попит. "Ірма" обрушилася на південно-західну частину Флориди в неділю ввечері. Пізніше ураган послабшав до тропічного шторму, а потім - тропічної депресії. Зараз він рухається зі швидкістю 24 кілометри на годину. Через ураган понад 6,5 мільйонів жителів американського штату Флорида залишаються без електрики.

Наприкінці серпня ураган "Харві" обрушився на узбережжя Техасу і призвів до сильної повені. Крім того, ураган вивів з ладу більше чверті всіх нафтопереробних потужностей США (майже 27%), які поступово відновлюють роботу.

Інвестори також чекають даних про запаси нафти в США за підсумками тижня від Американського інституту нафти (API) і міненерго країни. За прогнозом аналітиків, комерційні запаси нафти в США за звітний тиждень знову збільшилися - на 2,285 мільйона барелів, або на 0,49% - до 464,685 мільйона барелів. Дані міненерго стануть відомі в середу.