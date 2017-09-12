Міненерговугілля схвалило створення спостережної ради в "Укренерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості схвалив створення наглядової ради для здійснення корпоративного управління в компанії-операторі об'єднаної енергосистеми "Укренерго". Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в.о. голови компанії Всеволод Ковальчук.

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"Новий статут ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" тільки що був підписаний міністром енергетики Ігорем Насаликом. Незалежного наглядовій раді бути", - написав Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад. Передбачається, що це дозволить ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростить доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

У середині квітня 2017 року Мінекономрозвитку повідомило, що вже почалася підготовка до створення наглядових рад на 5 державних підприємствах: "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" і "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що створення наглядової ради планується завершити у вересні 2017 року.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.