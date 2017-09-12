Судно з американським вугіллям прибуде до України вже цього тижня - Міненерговугілля

Прибуття судна з дефіцитним вугілля антрацитної групи з США в Україну для потреб державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" очікується цього тижня. Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції Наталія Бойко.

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"Ми очікуємо, що перше судно прибуде цього тижня. До кінця вересня будемо чекати другу поставку (вже для компанії ДТЕК – УНІАН). Це антрацит, який був законтрактований компанією "Центренерго" у компанії XСoal з США", - сказала вона, додавши, що того обсягу, прибуття якого очікується, має вистачити для роботи енергокомпанії до кінця цього року.

Також Бойко повідомила, що "Центренерго" нові веде переговори про можливість додаткових поставок вугілля з-за кордону.

У прес-службі "ДТЕК Енерго" УНІАН повідомили, що компанія очікує прибуття двох суден з вугіллям із ПАР для роботи своїх ТЕС у 20-х числах вересня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy&Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн антрациту.

4 вересня повідомлялося, що перше судно з 62 тоннами американського енергетичного вугілля має прибути в Україну до середини вересня.

7 вересня віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що з 8 по 12 вересня в Україну прийдуть три судна з вугіллям марки "А". Ці поставки були законтрактовані "Центренерго" та приватною компанією ДТЕК.