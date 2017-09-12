Енергоатом першим серед держпідприємств підготував Нефінансовий звіт за стандартами GRI

Нефінансовий звіт Компанії – це не лише друкований документ українською та англійською мовами, а також двомовна інтерактивна версія звіту (веб-сайт), яка буде представлено трохи згодом. Нефінансовий звіт це:

- 40 загальних стандартних елементів та 39 специфічних стандартних елементів звітності згідно з міжнародним керівництвом GRI (версія G4);

- врахування 17 Цілей сталого розвитку ООН;

- 39 таблиць з даними, 24 графіки та діаграми;

- 37 інфографік і 3 організаційні схеми.

«Зовсім не випадково, що цей звіт підготувала саме наша Компанія», - переконаний президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, - «У звітному 2016 році Енергоатом відзначив свій 20-літній ювілей. За ці 20 років Компанії вдалось дуже багато. Понад 1,7 трлн кВт-год електроенергії виробили наші атомні станції, більш ніж 51 млрд грн сплачених податків, жодного радіаційного інциденту та жодної події, які б ставили під сумнів високий рівень ядерної безпеки АЕС України за 20 років. На сьогодні Енергоатом робить щорічний внесок в економіку у вигляді 80-90 млрд кВт-год електроенергії, забезпечуючи понад 55% населення та промисловості нашої країни».

Основні пріоритети роботи Компанії, які червоною ниткою проходять через весь звіт, – це забезпечення найвищого рівня безпеки, надійне постачання електроенергії, зміцнення енергетичної незалежності, відкритість та прозорість, а також внесок у соціальний та економічний розвиток України. «У своєму Звіті ми намагалися найбільш повно, відповідно до визнаного світового стандарту розкриття нефінансової інформації, показати вплив, який здійснює наша щоденна діяльність на економіку та навколишнє середовище, на співробітників та місцеве населення, а також яких підходів дотримується Компанія в сфері культури безпеки та управління», - зазначає Юрій Недашковський.

Так, у Нефінансовому звіті вперше проаналізовано внесок Енергоатома у досягнення 17 цілей сталого розвитку ООН, окреслено найближчі кроки з побудови інтегрованої системи управління питаннями сталого розвитку, а також розкрито закріплені принципи взаємодії із зацікавленими сторонами.

Як зазначає координатор проекту, заступник директора Центру зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК «Енергоатом» Данило Лавренов, «для Енергоатома підготовка Нефінансового звіту дала можливість якісно проаналізувати механізми збору та узагальнення інформації, що існують в Компанії; визначити найбільш пріоритетні аспекти для оцінки та управління нефінансовим впливом компанії в найближчому майбутньому та в перспективі. Крім того, звіт став першим системним кроком компанії на шляху до впровадження єдиних підходів до співставлення своєї діяльності з цілями сталого розвитку і розробки єдиної політики Енергоатома в сфері корпоративної соціальної відповідальності – зрозумілої як для працівників Компанії, так і для зацікавлених сторін».

Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік