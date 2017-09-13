До України прибуло перше судно з американським вугіллям (фото)

До морського торгового порту «Южний» (Одеська обл.), найбільший в Україні порт за обсягами перевалки вантажів, сьогодні прибуло перше із США судно з енергетичним вугіллям для компанії «Центренерго».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства «МТП «Южний», 13 вересня о 2.15 в перевантажувальному комплексі порту пришвартувалося судно Ocean Ambitious. На борту балкера - 62 тисячі тонни енергетичного вугілля із США для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».

Згідно з повідомленням, портовики вже приступили до розвантаження, стивідори планують розвантажити імпортний вантаж за три доби.

Як відзначив виконувач обов‘язків директора держпідприємства «МТП «Южний» Віталій Жуковський, порт виконує доручення Міністерства інфраструктури з прийому та відправлення вугілля на українські ТЕС. Він упевнений, що графік робіт буде виконано.

«На початку вересня ми завершили планову підготовку обладнання, адже в найближчий тиждень підприємство планує прийняти одразу чотири судна з вугіллям, загальним обсягом понад 295 тис. тонн: одне – для «Центренерго», два - для ДТЕК і одне - для ТОВ «Єврореконструкція». Досвід розвантаження балкерів з антрацитом з ПАР підтверджує нашу здатність ефективно організувати процес відправки вантажів енергетикам, для своєчасного поповнення запасу на складах ТЕС», - наголосив Жуковський.

Як зазначив президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер, сьогодні «ми отримали добру новину» - перша партія американського антрацитового вугілля вже в Україні.

«Співпраця компанії, члена палати, XСoal Energy & Resources і ПАТ «Центренерго» - важливий крок для розвитку українсько-американських торговельних відносин», - наголосив Гундер.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тис. тонн антрациту.

4 вересня повідомлялося, що перше судно із 62 тоннами енергетичного американського вугілля має прибути до України до середини вересня.

7 вересня віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що з 8 по 12 вересня до України прийдуть три судна з вугіллям марки «А». Ці поставки були законтрактовані «Центренерго» і приватною компанією ДТЕК.

З травня 2017 року в морському торговому порту «Южний» було розвантажено понад 220 тис. тонн енергетичного вугілля з ПАР для теплової генерації ДТЕК.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт «Южний» - найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.