Захоплений Росією "Чорноморнафтогаз" працює на виснаження і скорочує видобуток газу – "Нафтогаз"

Захоплена Росією у Криму українська нафтогазова компанія «Чорноморнафтогаз», яка видобуває вуглеводні на шельфі Чорного і Азовського морів, на сьогодні виснажує ресурси газу на родовищах, що розробляються, і поступово скорочує видобуток «блакитного» палива.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба Національного нефтегазавого холдингу «Нафтогаз України», посилаючись на слова голови правління перереєстрованої в Україні компанії «Чорноморнафтогаз» Світлани Нєжнової.

«Зараз кримський «Чорноморнафтогаз» працює на виснаження, на знищення. Видобуток на родовищах падає... РФ побудувала газопровід до Криму з боку Росії, щоб качати газ звідти. Шельф розвивати дорого. Запаси родовищ Штормове і Архангельське (знаходяться в Чорному морі – УНІАН) виснажуються. Необхідна інтенсифікація цих свердловин, а це вимагає великих вкладень», - сказала вона.

Також Нєжнова додала, що співробітники українського «Чорноморнафтогазу» періодично випливають у море разом з прикордонниками і фіксують факти переміщення захоплених Росією двох бурових платформ, а також факти видобутку газу з допомогою цього обладнання.

«Окупанти дуже нервують, коли ми підходимо до наших бурових платформ. Вони на цих бурових і на наших кораблях намалювали прапор Російської Федерації. Було брязкання м'язами, залізом. Було випробування, у кого першого здадуть нерви - у нас або у них», - зазначила голова компанії.

Як повідомляв УНІАН, в результаті анексії Криму Росією в 2014 році українська компанія «Чорноморнафтогаз» втратила свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря. Після анексії активами компанії незаконно користується Російська Федерація.

За підсумками 2016 року «Чорноморнафтогаз» скоротив чистий збиток в порівнянні з 2015 роком на 63,1% - до 61,7 млн грн. У першому півріччі 2017 році компанія збільшила чистий збиток в 2,3 раза – до 33 млн грн.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти та газу в акваторії Чорного і Азовського морів. На балансі компанії знаходяться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.