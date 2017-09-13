МЕА збільшило прогноз попиту на нафту до дворічного максимуму

13:53, 13 вересня 2017
Енергетика
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МЕА очікує, що світовий попит на нафту в 2017 році збільшиться на 1,6 мільйона барелів на добу - максимальний показник за два роки.

Ілюстрація REUTERS

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз світового попиту на нафту в 2017 році на 100 тисяч барелів на добу в порівнянні з серпневим прогнозом - до 97,7 мільйона барелів на добу, повідомляє Росбалт.

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"Як випливає з вересневого доповіді організації, МЕА очікує, що світовий попит на нафту в 2017 році збільшиться на 1,6 мільйона барелів на добу щодо показника попереднього року. Цей прогноз на 100 тисяч барелів на добу вище, ніж агентство прогнозувало в серпні. Крім того, цей показник є максимальним за два роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МЕА також підвищило прогноз світового попиту на нафту в 2018 році на 100 тисяч барелів на добу до 99,1 мільйона барелів на добу, прогноз зі зростання попиту в 2018 році збільшено також на 100 тисяч барелів на добу до 1,4 мільйона барелів на добу.

"Попит на нафту зріс на 1,2 мільйона барелів на добу в річному вираженні в I кварталі 2017 року і прискорився до 2,3 мільйона барелів на добу в II кварталі через поєднання впевненого попиту з боку країн, що не входять в ОЕСР, і дуже високого споживання в країнах ОЕСР. Світове зростання повинен сповільнитися в III кварталі через вплив ураганів на попит на нафту в США, перш ніж темпи світового зростання зможуть відскочити назад вгору в IV кварталі", - йдеться в доповіді МЕА.

В організації також констатують, що глобальні комерційні запаси нафти в липні залишилися на рівні 3,016 мільярда барелів, не змінившись з рівня червня, що перевищує п'ятирічну норму на 190 мільйонів барелів. При цьому запаси нафтопродуктів перевищували норму лише на 356 мільйонів барелів.

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