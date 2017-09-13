На Житомирщині через негоду знеструмлено 14 населених пунктів у 4-х районах області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, в ніч з 12 на 13 вересня внаслідок несприятливих погодних умов - через зливу, грозу та сильний вітер - після спрацювання систем захисту ліній електропередач без електропостачання залишилось 14 населених пунктів у 4-х районах області. Зокрема, у Баранівському – 3, Бердичівському – 4, Лугинському – 3 та Новоград-Волинському – 4. До того ж, відключено 81 трансформаторну підстанцію.

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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.