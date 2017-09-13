Американське вугілля в Україні: у Міненерго розповіли, скільки ще тонн прибуде до кінця року
Перша партія американського вугілля для «Центренерго» становила 80 тис. тонн, всього до кінця року плануються поставки до 600 тис. тонн.
Перша партія американського вугілля для державної компанії «Центренерго», доставлена в порт «Южний» Одеської області 12 вересня, становить 80 тис. тонн, а до кінця року планується поставка до 600 тис. тонн вугілля з США для забезпечення безперебійної роботи держкомпанії в опалювальний сезон.
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Про це повідомила журналістам заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп після засідання уряду в середу.
«Наскільки я знаю, 80 тис. тонн ... За інформацією, яка в мене є, плануються поставки до 600 тис. тонн», - сказала Карп.
Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країна повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати це вугілля з ПАР. Так, у 2016 році поставки вугілля антрацитної групи з ПАР здійснювала приватна компанія ДТЕК і державна «Центренерго».
На початку лютого 2017 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що українські компанії ведуть переговори з іноземними партнерами про імпорт 1 млн тонн антрациту із США.
Наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тис. тонн антрациту. Вранці 13 вересня порт «Южний» прийняв балкер з енергетичним вугіллям з США для потреб "Центренерго".