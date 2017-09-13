Американське вугілля в Україні: у Міненерго розповіли, скільки ще тонн прибуде до кінця року

Перша партія американського вугілля для державної компанії «Центренерго», доставлена в порт «Южний» Одеської області 12 вересня, становить 80 тис. тонн, а до кінця року планується поставка до 600 тис. тонн вугілля з США для забезпечення безперебійної роботи держкомпанії в опалювальний сезон.

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Про це повідомила журналістам заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп після засідання уряду в середу.

«Наскільки я знаю, 80 тис. тонн ... За інформацією, яка в мене є, плануються поставки до 600 тис. тонн», - сказала Карп.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країна повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати це вугілля з ПАР. Так, у 2016 році поставки вугілля антрацитної групи з ПАР здійснювала приватна компанія ДТЕК і державна «Центренерго».

На початку лютого 2017 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що українські компанії ведуть переговори з іноземними партнерами про імпорт 1 млн тонн антрациту із США.

Наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тис. тонн антрациту. Вранці 13 вересня порт «Южний» прийняв балкер з енергетичним вугіллям з США для потреб "Центренерго".