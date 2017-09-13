АМКУ пропонує уряду змінити методику розрахунку ціни на газ

Антимонопольний комітет України пропонує уряду розглянути можливість прив'язки вартості газу, якими оперує Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України", до середньої вартості палива, яке видобувається газовидобувними компаніями України, замість того, щоб використовувати прив'язку до цін на газових хабах в Європі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби АМКУ.

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"Розглянути можливість перегляду поточної методики розрахунку ціни на газ, яку зараз використовує НАК "Нафтогаз України", а саме, визначення ціни природного газу на рівні середнього значення його вартості у газовидобувних підприємствах України без додаткових транспортних витрат до західного кордону України і тарифу на вхід в газотранспортну систему України, а не рівні імпортного паритету", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, таку пропозицію від АМКУ надійшла після того, як "Нафтогаз" почав укладати договори на постачання газу для теплокомуненерго за ціною від 1 квітня 2017 року, оскільки ціновий індикатор на новий опалювальний період ще не був визначений Міненерговугілля.

"Такий підхід з боку НАК "Нафтогаз України"... може призводити до обмеження інтересів теплопостачальних підприємств і мати ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - повідомили в Комітеті, додавши, що це також може створювати передумови для формування монопольно високих цін на природний газ, так і на теплову енергію, що позначиться на збільшенні тарифів на послуги з опалення та постачання гарячої води для кінцевих споживачів.

Для вирішення цієї ситуації, крім зміни принципу ціноутворення на газ, в АМКУ також запропонували уряду доручити Міністерству енергетики та вугільної промисловості України якомога швидше оприлюднити інформацію про ціну природного газу і надати теплокомуненерго право вільно вибирати постачальника газу, як альтернативу "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2017 року "Нафтогаз" почав укладати договори з ТКЕ на постачання газу в опалювальному сезоні 2017-2018 років. Ці договори укладалися за ціною на газ, яка діяла станом на 1 квітня 2017 року, оскільки Міненерговугілля не опублікувало розрахункову вартість газу для нового опалювального сезону. Міністерство повинно було це зробити до 1 липня 2017 року.

За даними "Нафтогазу", за станом на 6 вересня, сумарна заборгованість за газ у виробників теплової енергії (теплокомуненерго і ТЕЦ) становила 22,7 мільярда гривень, з яких 6,3 мільярда гривень – за 2017 рік.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день, згідно з постановою Кабміну від 22.03.2017 №187, вартість газу, яким торгує "Нафтогаз", розраховується виходячи з ринкового індикатора – середньої вартості "блакитного" палива за певний період на німецькому газовому хабі NCG. Крім того, "Нафтогаз" купує газ з країн ЄС за цінами з прив'язкою до котирувань на європейському ринку.

Виконуючи накладені урядом спецобязательства, "Нафтогаз" продає газ населенню, теплокомуненерго та іншим споживачам за ціною, яка складається з європейських котирувань плюс плати за транспортування газу через ГТС та інших складових, з урахуванням курсу валют.

"Нафтогаз України" є оптовим покупцем імпортного газу, а також купує газ у своєї дочірньої структури – найбільшою газодобувної компанії "Укргазвидобування". Держхолдинг реалізує газ для потреб населення, так на вільному ринку - для промислових споживачів.