Ціна газу для населення: Міненерговугілля пропонує внести зміни в постанову Кабміну

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує змінити постанову Кабміну №187 від 22.03.2017 року про спецобязательствах національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" і ряду інших компаній на ринку природного газу таким чином, щоб не допустити зростання цін на "блакитне" паливо для населення з початку нового опалювального сезону.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міністерства, посилаючись на результати засідання урядового комітету з питань ПЕК, на якому було розглянуто і прийнято пропозицію Міненерговугілля.

Згідно позиції міністерства, необхідно внести зміни у період, на основі якого здійснюється розрахунок ціни газу на рівні імпортного паритету, і використовувати два проміжки часу: з 1 квітня по 1 жовтня 2016 року і з 1 квітня по 1 липня 2017 року.

"Згідно з запропонованим Міненерговугілля розрахунок ціни газу на період з 1 жовтня 2017 року по 1 квітня 2018 року становитиме 5223,06 гривні без ПДВ, що лише на 5,6% більше поточної ціни. Розрахована ціна не перевищує 10% поточної, тому немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 року", - зазначається в тексті проекту змін до постанови Кабміну, який планується розглянути на черговому засіданні уряду.

У цьому проекті також вказується, що при використанні діючих правил, ціна газу для населення зросте порівняно з нинішнім значенням (4942 гривні за 1 тисячу кубометрів) на 17,6% - до 5515,49 гривні за 1 тисячу кубометрів.

"Міненерговугілля в травні-червні 2017 року, згідно з положеннями чинної Постанови КМУ №187, провів аналіз ситуації на ринку природного газу і встановило, що за станом на 1 липня 2017 року ціна газу з 1 жовтня 2017 року повинна становити 5815,49 гривні без ПДВ, що на 17,6% більше поточної ціни", - йдеться в повідомленні.

Також Міненерговугілля, враховуючи переговори уряду з МВФ і Енергетичним Співтовариством, розрахувало два можливих варіанти вартості газу для соціально незахищених категорій споживачів.

Згідно першого варіанту, ціна буде розраховуватися виходячи з вартості газу від "Укргазвидобування" за принципом "хаб мінус" (тобто значення європейських котирувань мінус транспорт до українського кордону і по території України) та ціни імпортного газу за принципом "хаб плюс" (включаючи транспортну складову).

За другим варіантом пропонується використовувати вартість газу від "Укргазвидобування" за принципом "хаб мінус" і ціну імпортного палива за ціною "хаб" (тобто тільки значення європейських котирувань). В результаті застосування першого варіанту, ціна газу складе 4120 гривень за 1 тисячу кубометрів і другого – 5184 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Згідно з повідомленням, передбачається закупівля 3,7 мільярда кубометрів імпортного газу і 13,9 мільярда кубометрів палива видобутку "Укргазвидобування".

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Нафтогазі", згідно з діючими правилами, які встановлені постановою Кабміну №187, був проведений розрахунок вартості ціна газ для населення на опалювальний сезон в 2017-2018 роках. За цими розрахунками, вартість "блакитного" палива для населення має зрости на 19%.

У свою чергу у Міненерговугілля заявили, що підстав для зростання ціни на газ для населення в наступному опалювальному сезоні немає. Також 17 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін не буде підвищувати ціни на газ для потреб населення і теплокомуненерго на період опалювального сезону 2017-2018 років.

У середині серпня "Нафтогаз" звернувся з проханням до Міненерговугілля визначити та опублікувати значення ціни на газ, яка буде використовуватися держхолдингом для реалізації палива населенню і теплопостачальним компаніям в новому опалювальному сезоні. Оскільки Міністерство не виконав це прохання, то держхолдинг з 1 вересня 2017 року почав укладати договори з тке на постачання газу в опалювальному сезоні 2017-2018 років по ціні на газ, яка діяла станом на 1 квітня 2017 року.