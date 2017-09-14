Ціни на нафту повернулися до падіння після зростання напередодні

Світові ціни на нафту знижуються зранку в четвер в рамках корекції після зростання на даних про зниження видобутку в США і доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Прайм.

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"За станом на 08:40 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,24%, до 55,03 долара за барель. Ціна піднялася вище 55 доларів вперше з 19 квітня в ході торгів середи. Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,14%, до 49,23 долара за барель", - йдеться

У середу нафта подорожчала на 1-1,5% завдяки даних від міненерго США про зниження видобутку в країні, а також позитивному доповіді МЕА. Так, агентство повідомило, що ОПЕК у серпні скоротила видобуток нафти на 210 тисяч барелів на день у порівнянні з липнем - до 32,67 мільйона барелів на добу. Найбільший нафтовиробник в ОПЕК - Саудівська Аравія - скоротила видобуток на 540 тисяч барелів на день, до 10 мільйонів барелів на день.

Крім того, МЕА підвищило прогноз по попиту на нафту. У 2017 році - на 100 тисяч барелів, до 97,7 мільйона барелів на день, у 2018 році також на 100 тисяч барелів - до 99,1 мільйона барелів на день,

Підтримали зростання цін на нафту в середу та дані від міненерго США щодо видобутку сировини за тиждень, що завершився 8 вересня. Так, видобуток зменшився на 6,5%, або на 572 тисячі барелів на добу, до 9,353 мільйона барелів на добу. Скоротилися і запаси бензину - на 8,4 мільйона барелів, або на 3,7% - до 218,3 мільйона барелів. Аналітики очікували зменшення показника на 2,05 мільйона барелів.

Стратегічний резерв в країні знизився на 1,6 мільйона барелів, до 677 мільйонів барелів. Комерційні запаси нафти при цьому зросли на 5,9 мільйона барелів, або на 1,3%, до 468,2 мільйона барелів при прогнозі зростання в 3,238 мільйона барелів.