"Північний потік-2": санкції США всерйоз спантеличили партнерів "Газпрому" за проектом

Санкції США починають прямо позначатися на проекті "Nord Stream 2", пише "Комерсант".

Глава австрійської OMV Райнер Зеле офіційно визнав, що учасники проекту навряд чи зможуть залучити плановий обсяг банківського фінансування. Це не зупинить будівництво газопроводу, але означає, що європейським компаніям і «Газпрому» доведеться витратити більше власних коштів або шукати гроші в Росії і Азії. На думку аналітиків, для «Газпрому» це не стане проблемою на відміну від деяких його західних партнерів.

OMV фінансово бере участь у будівництві газопроводу разом з Shell, Engie, Uniper і Wintershall, єдиним акціонером-залишається «Газпром». «Щодо Nord Stream 2", мабуть, нам доведеться переглядати ситуацію з фінансуванням, але зобов'язання довести проект до кінця зберігаються. Я виходжу з того, що та частина фінансування у розмірі 70% - ось цю частину в таких масштабах нам, мабуть, не вдасться виконати»,— заявив Зеле. Це перше офіційне визнання впливу нових американських санкцій на проект.

Читайте також"Газпром" просить Україну збільшити транзит газу через ремонт "Північного потоку"Вартість "Nord Stream 2" повинна скласти €9,5 млрд, 70% з яких передбачалося залучити у вигляді банківського фінансування, а решту - в якості внеску акціонерів. Спочатку п'ять європейських компаній з частками по 10% повинні були стати акціонерами проекту, а решта 50% - залишалися у «Газпрома». У результаті протидії Польщі партнери монополії в капітал проектної структури так і не увійшли, але дали порівнянні з колишньою схемою фінансові зобов'язання. Згідно з укладеними у квітні угодами, п'ять західних компаній виділять по €950 млн у вигляді бридж-кредиту під 6% річних, тобто оплатять половину вартості газопроводу. Вже виділено по €285 млн, в цілому €1,4 млрд, що відповідає вкладанню «Газпрому» в статутний капітал проектної компанії.

Учасники проекту розраховували, що використовувати більшу частину бридж-кредиту не доведеться, так як його замінить більш дешеве банківське фінансування. Однак на початку серпня в США був прийнятий закон про нові санкції проти Росії, згідно з яким, зокрема, забороняються інвестиції в "Nord Stream 2" обсягом понад $5 млн в рік.

За словами Зеле, учасники консорціуму збираються активізувати переговори з азіатськими та російськими банками. Успішний приклад організації проектного фінансування, незважаючи на санкції, є — «Ямал СПГ» у минулому році отримав від російських і китайських банків $15 млрд.

В принципі для "Газпрому" навіть повна відсутність проектного фінансування не є проблемою - крім свого внеску як акціонера компанія могла б замінити банківськими грошима €1,9 млрд. "Зараз у "Газпрому" на балансі перебуває близько $13 млрд, за депозитом ще $8,5 млрд, до того ж у компанії низьке боргове навантаження, і вона легко може залучити гроші з ринку",— пояснює Андрій Поліщук з Райффайзенбанку.

Але, як кажуть співрозмовники "Ъ" на ринку, проблеми можуть виникнути у європейців: для Wintershall і OMV сума вкладень у проект порівнянна з річним EBIT, а Uniper все ще в складному перехідному періоді після реструктуризації бізнесу. У Uniper ще в квітні допускали, що для фінансування "Nord Stream 2" їм знадобиться «партнер».

Європарламент 14 вересня на пленарній сесії в Страсбурзі проведе дебати щодо ситуації з проектом будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком". Ці трубопроводи йдуть в обхід України.