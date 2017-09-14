У Єврокомісії знову заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" ЄС не потрібен

В Європейській комісії знову заявляють, що не бачать необхідності в реалізації проекту з будівництва нового російського газопроводу «Північний потік-2».

Читайте також"Північний потік-2": санкції США всерйоз спантеличили партнерів "Газпрому" за проектом

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту заявив європейський комісар з питань клімату та енергетики Мігель Каньєте, який доповідав з цього питання від імені Європейської комісії.

Він пояснив, що мета ЄК в енергетичній сфері – забезпечити політику енергетичної безпеки, створюючи «диверсифікований, безпечний та конкурентоспроможний газовий ринок». «Ми не бачимо, що проект «Північний потік-2» зробить свій внесок у ці цілі через дві причини. Перша – він не зробить внесок у ціль щодо диверсифікації, тому що він не створює ні нові джерела, ні нові шляхи доставки газу. І цим він відрізняється від «Північного потоку-1». По-друге, ми очікуємо зниження попиту на газ від сьогоднішнього рівня в обсязі 460 млрд куб. м до (обсягів) десь між 350-410 млрд куб. метрів до 2030 року. Комісія не бачить необхідності для нової інфраструктури «Північного потоку-2», - констатував Каньєте.

Також в ЄК переконані, що «проект таких масштабів не може будуватися у рамках європейського законодавства». «Ми вважаємо, що не в інтересах ЄС, що в разі побудови «Північного потоку-2» він буде працювати незаконно чи тільки у відповідності до законодавства третьої держави. Коли мова йде про виконання правил нашого внутрішнього ринку, ми повинні взяти до уваги, що «Північний потік-2» знаходиться у специфічній законодавчій ситуації, відмінній від інших проектів», - наголосив єврокомісар.

Він пояснив, що вхід газопроводу знаходиться на території третьої держави, вихід – на території ЄС, крім того, газопровід проходить через море, включаючи територіальні води країн-членів ЄС. «Тому Комісія вважає, що необхідний особливий законодавчий режим, в основу якого повинні бути закладені принципи міжнародного та європейського енергетичного законодавства», - зазначив Каньєте.

Єврокомісар також повідомив, що «у цьому зв’язку 9 червня Комісія ухвалила рекомендації Раді ЄС із запитом на мандат, щоби вести переговори з РФ стосовно газопроводу». «Наша мета – гарантувати, що проект буде працювати у відповідності до основних принципів міжнародного та європейського законодавства. Якщо Рада дасть дозвіл на переговори, ми поінформуємо ЄП щодо їх перебігу», - додав він.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першою ниткою «Північного потоку».

На початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».