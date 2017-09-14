Верховний суд відмовив "Газпрому" в оскарженні штрафу АМКУ на 172 мільярди гривень

Верховний суд України визнав необґрунтованою скаргу російського газового монополіста «Газпрому» на постанову Вищого господарського суду від 16 травня 2017 року, за якою Антимонопольний комітет виграв справу проти російської компанії та оштрафував її за порушення українського антимонопольного законодавства на суму 171,9 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Верховного суду.

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«11 вересня 2017 року Верховний суд України відмовив «Газпрому» в допуску до провадження справи, відповідно до якої рішеннями українських судів із компанії стягнуто штраф і пеню за порушення антимонопольного законодавства України», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» у середині серпня 2017 року направив до Верховного суду України касаційну скаргу про перегляд постанови Вищого господарського суду від 16 травня 2017 року, за яким Антимонопольний комітет виграв справу проти російської компанії й оштрафував її за порушення українського антимонопольного законодавства на суму 171,9 млрд грн.

У січні 2016 року АМКУ виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також в світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу і пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.

У травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію російського газового монополіста «Газпром» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн. Після цих рішень Міністерство юстиції розпочало арешт активів «Газпрому» в Україні, а також пошук правових механізмів для такого арешту активів компанії за кордоном.