У Європарламенті закликають зупинити проект "Північний потік-2"

В Європейському парламенті лунають заклики до Європейської комісії та Ради ЄС зупинити російський проект з будівництва газопроводу «Північний потік-2». Як передає власний кореспондент УНІАН, «Північний поток-2» став предметом обговорення на пленарному засіданні Європейського парламенту, яке пройшло у четвер в Страсбурзі.

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Зокрема, лідер найбільшої політичної групи європейських народників Манфред Веббер (Німеччина) зауважив, що у цього питання є два аспекти – енергетичний та законодавчий.

«Перший аспект – енергетика. У цьому питанні у нас одна мета – ми хочемо диверсифікації, більше ресурсів, більше незалежності. "Північний потік-2" не надає більше диверсифікації, але більше залежності. Тому з цим газопроводом ця перша мета не буде досягнута», - сказав він.

Говорячи про другий аспект, Веббер висловив переконання, що «Північний потік-2» є не економічним, а політичним проектом. «Я думаю, що кращий доказ цьому – це відданість (проекту) Герхарда Шредера (колишній канцлер Німеччини) та інших політиків, які до цього долучені… Нам треба чітко сказати, що з цього питання нам потрібна європейське рішення і солідарність», - наголосив політик.

Представник другої найбільшої в ЄП групи соціалістів та демократів Йеппе Кофод заявив, що «Північний потік-2» «прямо протирічить духу та меті нашого Енергетичного Союзу».

«Перш за все, ми збільшимо нашу залежність від ненадійного постачальника енергетики. Ми також поставимо себе під тиск зовнішнього партнера. Тому це є також питанням безпеки для європейців», - переконаний він.

При цьому Кофод припустив, що Росія буде чинити «прямий чи непрямий тиск на члени-держави в Європі».

«Ми не повинні допустити, щоб це сталося. Тому я думаю, що зараз на часі, щоб Комісія та Рада чітко сказали «ні» «Північному потоку-2», тому що він йде проти нашої солідарності та нашої мети в Європі», - наголосив депутат ЄП.

Представник консерваторів Ждислав Краснодевські також заявив, що «Північний потік-2» «протирічить фундаментальним цінностям ЄС і буде мати катастрофічні наслідки».

«Європейська комісія повинна вжити заходи, що протидіяти такому анти-європейському проекту», - підкреслив він.

Представник від лібералів Мортен Петерсен в свою чергу констатував, що і ця політична сила «критична щодо «Північного потоку-2».

«Європа повинна просуватися в повністю іншому напрямку від газу Путіна. Ми раді, що Комісія та Рада до цього залучені. Це необхідно, щоб зупинити цей проект», - додав політик.

В ході виступів також пролунали звинувачення на адресу уряду Німеччини.