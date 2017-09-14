Суд надав НАБУ доступ до рахунків компанії Ахметова в рамках справи "Роттердам+"

Солом'янський районний суд міста Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до рахунків енергокомпанії «ДТЕК Дніпроенерго» олігарха Ріната Ахметова в «Укрсоцбанку» у рамках розслідування кримінального провадження за формулою «Роттердам+».

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Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 6 вересня 2017 року, яка оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Клопотання - задовольнити. Надати детективам ... Національного антикорупційного бюро України ... тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні «Укрсоцбанку», з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомості про рух коштів за період з 1 квітня 2014 року до моменту прийняття рішення із зазначенням часу проведення платежів, з вхідним і вихідним сальдо, дебетовими і кредитними оборотами за кожний операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів і призначення платежу по розрахунковим рахункам компанії», - йдеться в документі.

Відзначається, що ухвала діє протягом одного місяця з дня її прийняття. У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя вправі винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку. Ухвала оскарженню не підлягає.

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Як повідомляв УНІАН, НАБУ в липні цього року розпочало кримінальне провадження, в рамках якого голова і члени НКРЕКП підозрюються в тому, що вони необґрунтовано включили до складу оптової ринкової ціни на електроенергію вартість вугілля для роботи ТЕС за формулою «Роттердам+», яка завищує вартість палива.

За даними слідства, Нацкомісія виконувала злочинні домовленості, які призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставних витрат. До таких компаній НАБУ відносить «Центренерго», «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Західенерго».

17 серпня НАБУ провело обшуки в будівлі НКРЕКП. За словами прес-секретаря агентства Світлани Оліфіри, причиною обшуків є розслідування факту можливих зловживань під час прийняття формули «Роттердам+».

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Відповідно до неї, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і позбавити Україну проблем з накопичення достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а експерт Андрій Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої перебуває в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн.