Суд надав НАБУ доступ до рахунків компанії Ахметова в рамках справи "Роттердам+"

19:18, 14 вересня 2017
Енергетика
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НАБУ отримало тимчасовий доступ до рахунків енергокомпанії «ДТЕК Дніпроенерго» в «Укрсоцбанку» в рамках розслідування кримінального провадження за формулою «Роттердам плюс».

Ілюстрація REUTERS

Солом'янський районний суд міста Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до рахунків енергокомпанії «ДТЕК Дніпроенерго» олігарха Ріната Ахметова в «Укрсоцбанку» у рамках розслідування кримінального провадження за формулою «Роттердам+».

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Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 6 вересня 2017 року, яка оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Клопотання - задовольнити. Надати детективам ... Національного антикорупційного бюро України ... тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні «Укрсоцбанку», з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомості про рух коштів за період з 1 квітня 2014 року до моменту прийняття рішення із зазначенням часу проведення платежів, з вхідним і вихідним сальдо, дебетовими і кредитними оборотами за кожний операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів і призначення платежу по розрахунковим рахункам компанії», - йдеться в документі.

Відзначається, що ухвала діє протягом одного місяця з дня її прийняття. У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя вправі винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку. Ухвала оскарженню не підлягає.

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Як повідомляв УНІАН, НАБУ в липні цього року розпочало кримінальне провадження, в рамках якого голова і члени НКРЕКП підозрюються в тому, що вони необґрунтовано включили до складу оптової ринкової ціни на електроенергію вартість вугілля для роботи ТЕС за формулою «Роттердам+», яка завищує вартість палива.

За даними слідства, Нацкомісія виконувала злочинні домовленості, які призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставних витрат. До таких компаній НАБУ відносить «Центренерго», «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Західенерго».

17 серпня НАБУ провело обшуки в будівлі НКРЕКП. За словами прес-секретаря агентства Світлани Оліфіри, причиною обшуків є розслідування факту можливих зловживань під час прийняття формули «Роттердам+».

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Відповідно до неї, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і позбавити Україну проблем з накопичення достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а експерт Андрій Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої перебуває в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн.

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Теги: #Роттердам плюс#компанії Ахметова