Нафта дешевшає після відновлення роботи НПЗ в США

Світові ціни на нафту знижуються зранку в п'ятницю на тлі відновлення роботи нафтопереробних заводів у США та після чергового запуску ракети КНДР, повідомляє Прайм.

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"За станом на 08:16 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,34%, до 55,28 долара за барель. Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 0,3%, до 49,74 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зниження світових нафтових цін пов'язане з поступовим відновленням потужностей НПЗ в США після ураганів "Харві" та "Ірма". Ураган "Харві" вивів з ладу більше чверті всіх нафтопереробних потужностей країни (майже 27%). Ураган "Ірма" називають найпотужнішим в Атлантиці щонайменше за останнє десятиліття.

"Інвестори також звертають увагу на новини з КНДР. Вранці в п'ятницю Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з околиць Пхеньяну у бік Японії. Ракета перелетіла через північний острів Хоккайдо і впала в Тихий океан в 2,2 тисячі кілометрів від найближчого берега Японії - мису Эримо на Хоккайдо, не заподіявши жодної шкоди. Теоретично така ракета, запущена з території КНДР, може досягти американського острова Гуам", - підкреслює видання.

Центральна в КНДР партійна газета "Нодон сінмун" на тлі нового ракетного випробування заявила, що жодний зовнішній тиск не змусить Пхеньян відмовитися від розробок ядерної зброї і балістичних ракет при збереженні ворожості з боку США. На цьому тлі трейдери побоюються, що половина нафтопереробних потужностей в Азії може бути схильна до ризику.

Пізніше на хід торгів можуть вплинути дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за кількістю нафтових і газових бурових установок у США. Раніше, за підсумками що завершився 8 вересня робочого тижня, кількість бурових у США зросла на одну штуку, або на 0,1%, до 944 одиниць. У річному вираженні число бурових установок зросла на 436 штук, або в 1,8 рази.