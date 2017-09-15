Тарифи на електроенергію в Україні є найнижчими в Європі - голова НКРЕКП

Тарифи на електричну енергію в Україні є найнижчими в Європі, повідомив у ході засідання Координаційного центру щодо забезпечення введення нового ринку електричної енергії голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт електроенергії на 61%

"Тривалий час, протягом 25 років, були дуже теплі й батьківські слова про захист споживача. І зараз тарифи на електроенергію в Україні найнижчі в Європі", - сказав Вовк.

Він зазначив, що прийнятий Верховною Радою Закон «Про ринок електричної енергії» дасть змогу перейти від планової економіки в енергетиці до ринкової, в результаті чого споживач зможе отримати конкурентну ціну на якісні послуги.

«Ми впевнені, що в результаті буде встановлено справедливу ціну на якісні стабільні послуги», - зазначив Вовк.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про ринок електричної енергії», який передбачає впровадження конкурентніших відносин на енергоринку, в тому числі на роздрібному, а значить, кінцевий споживач у майбутньому зможе вибирати постачальника електроенергії.

Ухвалення закону є однією з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро.

Цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакета, а також враховує норми чинного Закону «Про функціонування ринку електричної енергії України», який визначає організацію ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго».

При своєчасному виконанні норм закону передбачається, що промислові споживачі зможуть вибирати постачальника електроенергії в 2019 році, а населення - в 2020 році.