У ЄК назвали пріоритетом продовження транзиту газу через Україну з 2020 року

Продовження транзиту природного газу через територію України, після закінчення чинного контракту національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" з російським газовим монополістом "Газпромом" з початку 2020 року – це пріоритет для Європи. Про це під час щорічного Ялтинського економічного форуму заявив віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.

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"Продовження транзиту газу через після 2020 року - це пріоритет для Європи", - сказав він.

Також він додав, що Україні варто використати весь потенціал транзиту і видобутку газу.

"В Україні є потенціал стати величезним вузлом, хабом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт на транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" було укладено в 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року).

Топ-менеджери російського монополіста не раз заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 мільярдів кубометрів на рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів – газопроводу по дну Балтійського моря ("Північний потік – 2") та Чорного моря ("Турецький потік").

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, "Північного потоку – 1") "Газпром" часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачування газу через територію України з-за ремонтів на морських газопроводах.

Цього року фіксуються рекордні показники транзиту російського газу. За даними "Укртрансгазу", за 8 місяців 2017 року транзит газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 мільярда кубометрів.