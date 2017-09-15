ЗМІ: Єврокомісія хоче відсторонити "Газпром" від управління "Північним потоком-2"

Єврокомісія хотіла б поширити на трансбалтійський газопровід «Північний потік-2» дія норм Третього енергопакету, який забороняє на території Європи поєднувати виробництво і поставку газу з володінням газопроводами.

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Для початку переговорів їй потрібен спеціальний мандат. Документ вже підготовлений Єврокомісією і повинен бути затверджений радою ЄС, пишуть «Ведомости».

Одним із ключових умов для Єврокомісії є поширення на «Північний потік-2» вимог про поділ функцій постачальника і транзитера газу. «Мета такого поділу полягає в тому, щоб уникнути конфлікту інтересів і посилити конкуренцію, – сказано в документі. – У контексті цієї угоди ЄС повинен прагнути забезпечити повний структурний поділ між діяльністю з видобутку та постачання газу, з одного боку, та діяльністю з передачі – з іншого».

Це найбільш жорстка пропозиція, що міститься в проекті мандата. Є в ньому також і дві компромісних. «Може бути розглянуто застосування альтернативних моделей поділу, таких як створення незалежного системного оператора або незалежного оператора транспортної системи», – йдеться в документі.

Фактично перший варіант означає, що інфраструктура «Північного потоку-2» залишиться у власності 100%-вої «дочки» «Газпрому» Nord Stream 2 AG, але операційне управління трубою має бути передано незалежній компанії.

Європейський Союз не повинен допустити, щоб «Північний потік-2» функціонував в юридичному вакуумі, не дотримуючись прав третіх країн, заявив 14 вересня в Європарламенті член Єврокомісії з енергетики Мігель Аріас Каньєте. «Нам слід брати до уваги, що газопровід «Північний потік-2» знаходиться в специфічній юридичній ситуації, абсолютно відмінній від інших проектів», – сказав Каньєте, уточнивши, що для труби потрібен «специфічний юридичний режим».

Другий варіант припускає, що і інфраструктура, і діяльність «Північного потоку-2» залишаються за Nord Stream 2 AG, але наглядати за його роботою буде незалежний регулятор. Крім того, в проект мандата включений пункт про необхідність забезпечення доступу до трубопроводу третіх осіб.

Передбачалося, що обговорення проекту мандата розпочнеться влітку, зазначила особа, яка бере участь в обговоренні документа. Але через період відпусток робота зрушила на осінь. Вже відбулося кілька робочих нарад. Але дата голосування в Раді ЄС ще не призначена. Далеко не всі країни – члени ЄС визначилися зі своєю позицією, говорить він.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючою першою ниткою «Північного потоку».

На початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».